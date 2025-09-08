Uhapšen mladić iz okoline Zaječara zbog krađa automobila i goriva!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru rasvetlili su četiri krađe i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili Đ. Ž. (2000) iz okoline Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je juče, u okolini Zaječara, iskoristivši nepažnju vlasnika koji je ostavio ključ u bravi, ukrao „ford“ i pobegao.

Patrola ga je ubrzo uočila i zaustavila, a utvrđeno je da ne poseduje vozačku dozvolu.

Takođe, on se sumnjiči da je prethodno u Alibunaru ukrao „sitroen“, a potom je na dve benzinske stanice, u Zaječaru i Negotinu, natočio gorivo i pobegao.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/mup/N.B.

