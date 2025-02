UHAPŠEN DIREKTOR DOMA ZDRAVLJA U NIŠU! Ovo su informacije o dr Miloradu Jerkanu

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pripadnici UKP uhapsili su bliske saradnike bivše gradonačelnice tog grada Dragane Sotirovski. Kao i druge funkcionere i visoke funkcionere, čime je nastavljena borba protiv korupcije u tom gradu.

Uhapšen je i prof. dr Milorad Jerkan, dugogodišnji direktor niškog doma zdravlja.

Ovo je nastavak akcije koja je na teritoriji Niša počela u četvrtak, kada su lisice na ruke stavljene bivšoj gradonačelnici i trojici njenih saradnika.

Na meti policije su brojni bivši i aktuelni gradski funkcioneri koji se sumnjiče da su zloupotrebama naneli milionsku štetu budžetu grada.

Milorad Jerkan rođen je 9. avgusta 1955. godine u Nišu. Specijalizaciju iz sportske medicine završio je 1989. u Nišu. A magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Jerkan je dugi niz godina na čelu te niške medicinske ustanove. Na mesto direktora prvi put je postavljen još septembra 2012. godine.

“U javnosti se svojevremeno neko vreme spekulisalo da dr Jerkan ide u penziju. Kao i da se traži njegov naslednik pošto je na mestu prvog čoveka DZ Niš duže od 10 godina. I ne samo to, vodio ju je s isteklim mandatom. A u međuvremenu je ispunio i uslove za odlazak u penziju”, navodi Blic.

Ovaj medij navodi da se dr Jerkan kao direktor DZ često pojavljivao i u medijima pa je njegov lik i te kako poznat ne samo Nišlijama nego i ostatku Srbije, posebno iz vremena korone kada ga je demantovao RFZO.

O DOKTORU

“Naime, on je tada izjavio da će prestati da rade kovid ambulante u Nišu zbog nestašica reagenasa i sanitetskog materijala, i to usred udara korone?! RFZO je odmah stavio tačku na tu izjavu i saopštio da to nije tačno dodajući da je “čudno ponašanje kao i izjave direktora Doma zdravlja Niš da ne zna proceduru podnošenja zahteva za opredeljivanje dodatnih sredstava”, navodi se.

Međutim, kako se dalje navodi, ono što njegove kolege lekari i medicinari u Nišu najviše pamte jeste slučaj sa zaposlenjem sina Nikole. “Naime, godine 2014. u domaćim medijima objavljivano je da je dr Jerkan zaposlio svog sina Nikolu kao lekara. Što je on potom i potvrdio a na tu temu svojevremeno se oglasila i Agencija za sprečavanje korupcije. Navodno je tada i snaju zaposlio na mestu ekonomskog tehničara u KC Niš. Svastiku svog sina navodno je zaposlio na Odeljenju opšte medicine”, piše ovaj medij. Jerkan o SKANDALU Međutim, dr Jerkan je to oštro demantovao a u tom periodu je izjavio i sledeće: “Otkad sam imenovan za direktora DZ septembra 2012, primio sam tri lekara. A jedan od njih je moj sin. On radi u zdravstvenoj stanici na selu. Prihvatio je da uzme specijalizaciju iz radiologije koju niko neće…. Tvrdnje da je zaposlio snaju i njenu sestru javno je negirao nazvavši to lažima pojedinih koji žele da ga diskredituju.” Dr Jerkan je, prilikom davanja izjave za medije pre oko godinu dana nosio bedž sa svojom fotografijom, na kojem piše “Direktor Jerkan” Mediji su preneli da su među privedenima od jutros, osim dr Jerkana, zamenica gradonačelnika Dušica Davidović, nekadašnja pomoćnica gradonačelnice Vladislava Ivković. Kao i bivši direktor Javnog komunalnog preduzeća Mediana Niš Ivan Mihajlović.Potom direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Snežana Radivojević, direktor Instituta za javno zdravlje Niš Miodrag Stojanović, Goran Milosavljević, nekadašnji direktor JKP Naisus, Miloš Petrović. Kao i Miloš Arsić – bivši i sadašnji direktor Veterinarskog instituta Niš, Dragan Trajković, pripadnik MUP-a. Uhapšen je i Aleksandar Tričković, major Vojske Srbije.

