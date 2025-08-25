Uhapšen Boranin zbog uništenja fontane ispred Doma kulture!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su V. S. (42) iz ovog grada, zbog sumnje da je automobilom oštetio fontanu ispred Doma kulture.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela uništenje i oštećenje tuđe stvari, saopšteno je iz Policijske uprave u Boru.

Sumnja se da je on 22. avgusta, u večernjim časovima, upravljajući automobilom “bmv” prešao preko fontane koja se nalazi ispred Doma kulture i polomio sedam granitnih ploča, kao i prskalice.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Boru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

