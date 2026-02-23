Uhapšen 28-godišnji mladić osumnjičen za razbojničku krađu i pokušaj razbojništva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, u saradnji sa Policijskom upravom u Nišu i Policijskom stanicom u Svrljigu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su razbojničku krađu i razbojništvo u pokušaju i uhapsili L. B. (1998) iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je juče, u jednoj menjačnici u Knjaževcu, prilikom razmene novca, uzeo od radnice više od 100.000 dinara za evre koje joj nije dao, a kada je pokušala da ga zaustavi, odgurnuo ju je i pobegao.

Takođe, kako se sumnja, L. B. je neposredno pre toga, ispred iste menjačnice sačekao četrdesetdvogodišnjeg muškarca koji je zamenio novac, pratio ga i pokušao da mu otme novčanik.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, Odeljenju u Knjaževcu.

Zajecaronline/PU Zaječar/ N.B.

