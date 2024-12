Učenici iz Srbije pokazali znanje iznad proseka iz matematike i prirodnih nauka

Učenici iz Srbije pokazali znanje iznad proseka!

Učenici iz Srbije pokazali su znanje iznad proseka iz oblasti matematike i prirodnih nauka na Međunarodnom istraživanju TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study) 2023 i ostvarili najbolji rezultat u odnosu na prethodna postignuća naših učenika u ovom istraživanju.

Učenici iz Srbije su iz matematike ostvarili 523 poena, što je više od međunarodnog proseka koji iznosi 503 poena, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

U oblasti prirodnih nauka ostvarili su 510 poena. Međunarodni prosek je na 494 poena.

U istraživanju je učestvovalo 4.349 učenika četvrtog razreda iz Srbije iz 157 osnovnih škola.

„Ponosni smo na rezultate učenika četvrtog razreda koji su učestvovali u ovom ciklusu istraživanja i čestitam im na uspehu. Čestitam i njihovim nastavnicima razredne nastave. Nastavićemo da radimo kako bi naš obrazovni sistem bio još bolji i uspešniji“, izjavila je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Ona se zahvalila i direktorima škola koje su učestvovale u istraživanju, školskim koordinatorima, kao i svima koji su doprineli da se ovo istraživanje sprovede.

Ove godine novina je to što su učenici testove radili na računarima.

Osim procene obrazovnih postignuća učenika, upitnike su popunjavali učenici, njihovi roditelji, učitelji i direktori škola o obrazovnom i porodičnom kontekstu u kojem uče.

TIMSS je međunarodna studija kojom se procenjuju učenička postignuća iz matematike i prirodnih nauka, koja se sprovodi svake četiri godine počev od 1995.

Republika Srbija je do sada učestvovala u šest istraživačkih ciklusa – TIMSS 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 i 2023.

TIMSS 2023 je bio osmi ciklus TIMSS istraživanja.

U dosadašnjim ciklusima četvrtaci iz Srbije su pokazali znanje iznad proseka i iz matematike i iz prirodnih nauka.

