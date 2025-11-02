Učenice iz klase Milice Dimitrijević osvojile prve nagrade na takmičenju “Belkanto”

Učenice solo pevanja Nađa Marković i Marija Mladenović, iz klase nastavnice Milice Dimitrijević, uz klavirsku saradnju nastavnika Predraga Ristića, osvojile su prve nagrade na 2. Internacionalnom takmičenju solo pevača „Belkanto“ u Nišu.

Učenice iz klase Milice Dimitrijević

Obe su učenice trećeg razreda i predstavljale su svoju školu na najbolji način.