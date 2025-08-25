UBRZAJTE METABOLIZAM! Rešite se viška kilograma

Uz pomoć par trikova ubrzajte svoj metabolizam kako bi smanjili masne nasloge! Rešite se viška kilograma uz savet brojnih stručnjaka!

Veliki deo brzine metabolizma određuje genetika, godine, pol i veličina tela. Ali postoje neke promene u načinu života koje mogu, doslovno, da ubrzaju metabolizam.

Spavanje u hladnoj sobi povećava procenat smeđe masti! Oblik masnih ćelija koji sagorevaju kalorije u obliku toplote. A upravo je hladan vazduh stimuliše.

Pokušajte da ubrzate metabolizam i da dovedete liniju do savršenstva!

Nekoliko manjih studija pokazalo je povezanost između konzumacije kofeina, povećane metaboličke brzine. Kofein pomaže telu da razgrađuje masnoće. Ali, nemojte da preterujete.

UBRZAJTE METABOLIZAM!

U istraživanju iz 2014. godine, sprovedenom na državnom univerzitetu Ohajo saznanja su neverovatna. Žene koje su navele da su pod stresom, tokom 24 sata sagorele su u proseku 104 kalorije manje. „Reakcija na stres aktivira hormon kortizol. A što je očigledno povezano s pogoršanjem metabolizma. I dugoročno gledano, povećanjem rizika od gojaznosti“, objašnjava stručnjak, prenosi MissZdrava.

Dokazano je i da nedovoljno kvalitetan san usporava metabolizam i kod muškaraca i kod žena.

Seli kaže da bilo koja vrsta fizičke aktivnosti čak i samo hodanje 30 minuta može da pomogne da se ubrza metabolizam.

Dokazano je da kapsaicin, molekula koja se nalazi u začinjenom čiliju, podiže telesnu temperaturu i ubrzava gubitak masnoće.

Ako do sada niste probali pliometriju (trening skoka), sada je pravo vreme za nju. Svi ti skokovi i trbušnjaci su po prirodi visokog intenziteta, ubrzavaju puls. Onda telo sagoreva više kalorija u kratkom vremenu.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Informer/N.B.

