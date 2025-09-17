U Zaječaru sutra sunčano, temperatura će doseći prijatnih 23°C

U Srbiji će u četvrtak, 18. septembra tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, a temperature će se kretati od pet do 26 stepeni.

U Zaječaru sutra sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 23° C.

U narednih nedelju dana očekuje se postepeni porast temperatura, koje će za vikend i početkom nedelje porasti do 30 stepeni.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

