U Zaječaru održano gradsko takmičenje u malom fudbalu za učenike 5. i 6. razreda

Sedam ekipa osnovnih škola sa teritorije grada Zaječara nadmetalo se u petak 7. novembra za naslov najboljeg u konkurenciji učenika 5. i 6. razreda.

Baš kao i takmičenje u rukometu, koje je održano dva dana ranije u OŠ „Hajduk Veljko“, tako je i ovo nadmetanje organizovano od strane Sportskog saveza grada Zaječara u saradnji sa Zaječarskim savezom za školski sport (ZŠS) i Udruženjem „Zaječarski sport za sve“.

Gradsko takmičenje u malom fudbalu

Bilo je velike borbe, odličnih poteza, brojnih nebrušenih talenata, a na kraju najviše razloga za zadovoljstvo imali su mali fudbaleri Osnovne škole „Ljuba Nešić“, koji su predvođeni profesorom Bojanom Živkovićem stigli do prvog mesta, izvojevanog u finalu protiv izabranika profesora Dragana Petkovića.

Raduje i što su učestvovali i učenici OŠ „Vladislav Petković Dis“ iz Grljana i OŠ „Vuk Karadžić“ iz Velikog Izvora, koji su imali priliku da odmere snage sa vršnjacima iz gradskih osnovnih škola.

Zajecaronline/Glas sporta/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!