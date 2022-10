U Zaječaru održan „Omaž Živojinu Pavloviću“

U Zaječaru je u bivšem Memorijalu “Nikola Pašić”, održan “Omaž Živojinu Pavloviću,” reditelju, piscu, slikaru, jednom od naših najvećih umetnika.

Rečima „Izuzetno sam radostan što smo danas ovde u ovom prostoru koji će u narednom vremenskom periodu biti Muzej pozorišta, galerija, mesto za divne promocije, mesto kome smo udahnuli život“ , prisutnima se obratio direktor Narodnog pozorišta Timočke Krajine- Centra za kulturu „Zoran Radmilović“ , Vladimir Đuričić.

“Njegovo zvanično otvaranje planiramo za Dan pozorišta, 2. februara ali ga mi na neki način i danas otvaramo „Omažom Živojinu Pavloviću“ koji spada u još par ljudi vezanih za Zaječar, čija je majka iz sela Vratarnice, koji je ovde proveo dobar deo detinjstva i mladosti i uvek je o Zaječaru toplo govorio. Njegova ćerka Milena Pavlović i ja smo se dogovorili da uložimo veliki napori kako bi se danas, u okviru pratećeg programa 31. “Dana Zorana Radmilovića”, ovde održala Izložba crteža i slika Živojina Pavlovića, koju je priredila istoričarka umetnosti dr Zoja Bojić i promocija knjige „Dnevnik Živojina Pavlovića 1994-1998“ , koji je priredila Snežana Lukić Pavlović, supruga Živojina Pavlovića.

Moderator programa, glumica Milena Pavlović, ćerka Žike Pavlovića zahvalila je u ime porodice Pavlović ljudima iz Zaječara i Vratarnice i ljudima iz pozorišta koji su omogućili i pomogli da se ostvari ova izložba i da se napravi prikaz “Dnevnika Živojina Pavlovića za period 1994-1998 god.”

“I naravno tu ima još dosta ljudi kojima dugujem zahvalnost kao i svima vama prisutnima što ste se odazvali u ovolikom broju. Na početku ističem ono što je moj otac govorio a to je: “ Zavičaj je ono što odaberete, a ja sam Vratarnicu izabrao kao svoj zavičaj, bez obzira što sam rođen u zapadnoj Srbiji“.

Kroz odabrane citate iz Dnevnika, koje je govorila glumica zaječarskog teatra Ana Bretšnajder, prisutni su upoznati sa opisima Zaječara i Vratarnice, kako ih je Živojin pamtio u poslednjem trenutku. On je svu svoju maštu crpeo upravo iz tog detinjeg doba koje je ovde proveo, stvarao likove koji su bili izmišljeni i stavljao ih u svoju postojbinu, o čemu svedoči film „Trag divljači “ u režiji njegovog sina Nenada Pavlovića.

Na pitanje kako je on to doživljavao svoje dnevnike, supruga Živojina Pavlovića, Snežana Lukić Pavlović odgovara kako je za dnevnik na jednom mestu napisao, da je to najslobodnija književna forma koja piscu dozvoljava sve. U dnevnik mogu da uđu i razgovori sa samim sobom, izmišljene razmirice sa drugima, opaske i svakodnevna zapažanja i filozofska razmišljanja i na kraju je napisao:” Dnevniku kao ni životu, kraj se ne zna.”

Autorka izložbe i kataloga dr Zoja Bojić nije danas bila prisutna na otvaranju postavke, ali je poslala poruku u kojoj se ističe:

“Ova izložba prikazuje izbor pretežno neobjavljenih i neizlaganih likovnih dela Živojina Pavlovića iz privatne zbirke. Krhkost materijala i pigmenta kao i nemuzejski uslovi izlaganja sprečili su da budu izložena sama dela već su ona predstavljena u kopiji. Živojin Pavlović je kao likovni umetnik bio aktivan samo do 1956 godine, do svoje 23 godine kada se posvetio drugačijim oblicima umetničkog izražavanja.”

Izložba će biti otvorena do 24. oktobra, kada se završava 31. Festival “Dani Zorana Radmilovića”.