U Zaječaru danas održana 19.sednica Privremenog organa

Na sednici je doneto Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Zahteva za izmenu projekta u okviru godišnje nagrade i primera dobre prakse grada Zaječara pod nazivom „Uključivanje javnosti, a posebno mladih u izradu Strategije za mlade za period od 2025 -2029. godine“ i Rešenje o davanju ovlašćenja predsedniku Privremenog organa grada Zaječara za potpisivanje Zahteva za produženje roka realizacije Projekta opremanja Omladinskog centra sa pratećom dokumentacijom i to: Obrazac OPK i Model PPP.

Privremeni organ grada Zaječara doneo je i Zaključak o usvajanju plana aktivnosti za unapređenje mentalnog zdravlja mladih i adolescenata u 2026. godini.

Zajecaronline/zajecar.info/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.