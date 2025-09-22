U Vranju sprečeno krijumčarenje: haljine i mesni proizvodi vredni 15.000 evra!

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja, sprečili su u okolini Vranja krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haljina vrednosti oko 15.000 evra, saopštila je danas Uprava carina.

Dubinskom kontrolom jednog autobusa, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaljnog pregleda, u prtljažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kg sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haljina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.

Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haljine su predate u dalju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

