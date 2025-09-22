Hronika Izdvajamo Vesti

U Vranju sprečeno krijumčarenje: haljine i mesni proizvodi vredni 15.000 evra!

22.09.2025.
Vranje FOTO: TANJUG/ Ministarstvo finansija/ Uprava carina/ bg

U Vranju sprečeno krijumčarenje: haljine i mesni proizvodi vredni 15.000 evra!

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja, sprečili su u okolini Vranja krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haljina vrednosti oko 15.000 evra, saopštila je danas Uprava carina.

Dubinskom kontrolom jednog autobusa, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaljnog pregleda, u prtljažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kg sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haljina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.

U Vranju sprečeno krijumčarenje!

Vranje FOTO: TANJUG/ Ministarstvo finansija/ Uprava carina/ bg

Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haljine su predate u dalju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar