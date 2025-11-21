U Trening centru Serbia Zijin Mining organizovana je dvodnevna obuka iz prve pomoći

U Centru za obuke kompanije Serbia Zijin Mining održana je dvodnevna obuka iz pružanja prve pomoći, sa ciljem da se unaprede bezbednost na radu i znanje zaposlenih za pravilno i pravovremeno reagovanje u hitnim situacijama.

Tokom edukacije, predavači dr Miljan Jović i dr Sanela Radisavljević objašnjavali su kako postupiti u slučaju različitih povreda i na koji način najbezbednije i najefikasnije pružiti pomoć povređenom licu do dolaska hitne službe. Poseban akcenat stavljen je na pravilnu procenu stanja osobe kojoj je potrebna pomoć i prepoznavanje situacija koje zahtevaju hitnu reakciju.

Zaposleni su imali priliku da razmene sopstvena iskustva, vežbaju praktično, postave pitanja i upoznaju se sa osnovnim metodama pružanja prve pomoći, što je doprinelo aktivnoj i korisnoj diskusiji.

Zajecaronline/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.