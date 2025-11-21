Društvo Izdvajamo Vesti

U Trening centru Serbia Zijin Mining organizovana je dvodnevna obuka iz prve pomoći

21.11.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Mining Doo Bor

U Trening centru Serbia Zijin Mining organizovana je dvodnevna obuka iz prve pomoći

U Centru za obuke kompanije Serbia Zijin Mining održana je dvodnevna obuka iz pružanja prve pomoći, sa ciljem da se unaprede bezbednost na radu i znanje zaposlenih za pravilno i pravovremeno reagovanje u hitnim situacijama. 
Tokom edukacije, predavači dr Miljan Jović i dr Sanela Radisavljević objašnjavali su kako postupiti u slučaju različitih povreda i na koji način najbezbednije i najefikasnije pružiti pomoć povređenom licu do dolaska hitne službe.
Poseban akcenat stavljen je na pravilnu procenu stanja osobe kojoj je potrebna pomoć i prepoznavanje situacija koje zahtevaju hitnu reakciju.
Zaposleni su imali priliku da razmene sopstvena iskustva, vežbaju praktično, postave pitanja i upoznaju se sa osnovnim metodama pružanja prve pomoći, što je doprinelo aktivnoj i korisnoj diskusiji.
Zajecaronline/Serbia Zijin Mining Doo Bor/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

KAFANSKA NOĆ U SKOPLJU!

Foto HypeTV/Plakat

Arena „Jane Sandanski“ u Skoplju 20. decembra 2025. godine biće mesto prave muzičke čarolije, emocija i nezaboravne atmosfere! Publiku očekuje „Kafanska noć„, spektakl koji će okupiti najveće legende narodne i zabavne muzike Acu Lukasa, Miroslava Ilića i Miru Škorić.

Očekuje se prava kafanska emocija, spoj vrhunskih izvođača, energije i publike koja zna da uživa u dobroj muzici.

Ne propustite noć za pamćenje „Kafansku noć“ 20. decembra u areni „Jane Sandanski“ u Skoplju!

ULAZNIĆE MOŽETE KUPITI KLIKOM NA OVAJ LINK!

Preporučujemo:

Dodaj komentar