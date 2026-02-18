U TOKU JE BELA NEDELJA: Ove običaje morate OBAVEZNO poštovati!

Siropusna nedelja je već počela i u pravoslavnom kalendaru označava poseban period koji prethodi Vaskršnjem postu. U narodu poznata i kao Bela nedelja, ova sedmica nosi snažnu simboliku, ali i bogatstvo običaja i verovanja koja se zadržala do danas.

Siropusna nedelja predstavlja tihi prelaz iz svakodnevnog ritma u vreme uzdržanja. Vernici tokom ovih dana češće posećuju bogosluženja i posvećuju više pažnje unutrašnjem miru. Ove godine Siropusna ili Bela nedelja traje od 16. do 22. februara, dok Vaskršnji post počinje Čistim ponedeljkom, 23. februara. Naziv Bela nedelja potiče od pravila ishrane koja važe tokom ovog perioda – meso se više ne jede, ali su i dalje dozvoljeni mlečni proizvodi, sir i jaja. Ipak, suština ovog perioda nije bila samo u promeni jelovnika.

U narodnom shvatanju, ovo je vreme postepenog smirivanja i pripreme ne samo tela, već i duha. Smatralo se da je važno ući u post polako, oslobođen napetosti, teških misli i negativne energije, kako bi čovek mogao da ga doživi u potpunom duhovnom miru.

Verovanja

Siropusna nedelja uvek je bila povezana sa verovanjem da u ove dane treba posebno paziti na ponašanje. Izbegavale su se svađe, konflikti i ružne reči.

Stariji su često govorili: “Kako uđeš u post, takva će ti biti godina.”

Verovalo se da ljutnja, bes i nerazrešeni odnosi ne treba da prate čoveka u period posta, jer se smatralo da takva energija donosi nemir i tokom narednih meseci.

U TOKU JE BELA NEDELJA!

Poklade i dan praštanja

Poseban značaj ima poslednji dan Siropusne nedelje takozvane Bele poklade, poznate i kao dan praštanja u mnogim krajevima Srbije. Ovaj običaj i danas se poštuje u mnogim porodicama.

Tada se od bližnjih traži oproštaj jednostavnim rečima: “Oprosti mi.”

Odgovor je tradicionalno: “Bog da oprosti, i ti meni oprosti.”

Ovaj čin imao je duboko značenje. Praštanje nije bilo samo formalnost, već način da se post započne čistog srca i rasterećenih odnosa.

Vatra kao simbol očišćenja

U pojedinim krajevima Srbije i danas se čuva običaj paljenja vatri uoči poklada. Vatra je u narodnoj simbolici predstavljala očišćenje, svetlost i novi početak. Verovalo se da plamen odnosi loše misli, neslogu i brige, dok toplina vatre simbolično najavljuje mirniji i smireniji period koji dolazi sa postom.

U nekim sredinama nekada su bile prisutne i maskirane povorke. Ovi običaji potiču iz starijih narodnih tradicija koje su se vremenom uklopile u crkveni kalendar. Iako su donosile dozu veselja, suština Siropusne nedelje nikada nije bila u zabavi, već u smirivanju, pomirenju i pripremi.

Pravila posta tokom Siropusne nedelje

Tokom Bele nedelje važe posebna pravila ishrane. Iako se meso više ne jede, sreda i petak nisu strogi posni dani kao tokom ostatka godine. Prema tipiku, tih dana dozvoljeni su sir, jaja, ulje i vino. Razlog leži u ideji postepenog ulaska u post, kako bi se vernici polako pripremili za strogi Vaskršnji post.

Zaječaronline/E.B.