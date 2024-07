U Srpskoj od danas moguća dopuna TAG uređaja putem telefona

Vozači u Republici Srpskoj od danas imaju priliku da svoju vožnju na auto-putevima učine još bezbednijom, a dopunu TAG uređaja bržom i lakšom uz novu aplikaciju “Autoputevi RS – ENP”.

Aplikacija koja je kreirana i za Android i za IOS uređaje. Kako ističu iz “Autoputeva RS”, omogućiće komfornu dopunu TAG uređaja bez odlaska na prodajno mesto.

Nedeljko Ćorić, v.d. direktora “Autoputeva Republike Srpske”, istakao je da je ključna funkcionalnost aplikacije jednostavna dopuna TAG uređaja.

“Dugo vremena smo osluškivali potrebe naših korisnika i u skladu sa njihovim zahtevima isporučujemo danas proizvod koji će omogućiti bržu, bolju i lakšu upotrebu elektronske naplate putarine u svakom smislu te reči. Do sada smo imali situaciju da se TAG uređaji mogu dopunjavati isključivo na naplatnim kućicama. To je u značajnoj meri pravilo problem i ugrožavalo bezbednost na naplatnim kućicama jer se tamo odvija saobraćaj. Takođe je sputavalo sve naše korisnike da to urade na brži, jednostavniji i funkcionalniji način”, rekao je Ćorić.

U rad je pušten i eksterni portal za korisnike koji poseduje isti set funkcionalnosti kao i mobilna aplikacija. “Korisnici će u svakom trenutku moći da vide svoje troškove, deonice koje su prolazili, troškove koje su napravili, kao i stanje na svom računu. Aplikacija će u narednom periodu doživeti inovacije, odnosno dopune, pa će moći imati neke druge funkcionalnosti koje će biti prisutne na samoj aplikaciji”, istakao je Ćorić, prenose banjalučke Nezavisne novine.

Kako je naveo, korisnici će moći dopuniti TAG uređaj sa bilo kog mesta i u bilo kom vremenu putem mobilnog telefona ili putem eksternog portala koji će moći da koriste sa bilo kog uređaja.

“Ono čemu smo težili jeste da sav taj teret koji nam se dešava izmestimo sa naplatnih kućica. Da taj alat stavimo u ruke naših korisnika”, objasnio je on.

Dodao je da se plaćanja obavljaju elektronskim karticama. Poručio je da je sve zaštićeno najsavremenijim protokolima kada je reč o ličnim podacima korisnika.

Takođe, Ćorić je najavio da će “Autoputevi RS” uskoro dobiti i novi veb sajt. Tamo će korisnicima biti dostupne sve informacije koje danas nisu dostupne na sajtu.

Trenutno TAG uređaj u Srpskoj koristi više od 30.000 građana.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.