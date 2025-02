U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, najviše do 8 stepeni

U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno

U Srbiji će sutra tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i suvo, na jugozapadu i jugu ponegde i sa kratkotrajnim sunčanim intervalima, uz najnižu temperaturu od -5 do 0 i najvišu od dva do osam stepeni Celzijusa.

Danas oblačno, osetno hladnije i u većini krajeva suvo. Slabe mešovite padavine (kiša, susnežica i sneg) tek ponegde očekuju se još sredinom dana. Posle podne u svim krajevima suvo, a na severoistoku Srbije i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 2 °C na severu i zapadu do 7 °C na istoku Srbije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, uveče i tokom noći biće oblačno, a u predelima južnije od Save i Dunava mestimično sa snegom. Duvaće slab, severni i severoistočni vetar.

I u Beogradu će sutra biti oblačno, suvo i hladno, sa vetrom slabim, severnim i severoistočnim. Najniža temperatura iznosiće od -4 do -2, a najviša oko dva stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, (23. februara), u ponedeljak pre podne na severu, a posle podne i u delu zapadne i centralne Srbije očekuje se razvedravanje, dok će se u ostalim predelima zadržati oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje ili povećanje manjeg snežnog pokrivača.

Uveče i tokom noći očekuje se prestanak padavina.

U utorak sledi postepeno razvedravanje a od srede će biti pretežno sunčano uz manji porast maksimalnih temperatura.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.