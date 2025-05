U SELU VELIKI IZVOR KOD ZAJEČARA OTVOREN POLJOPRIVREDNI SABOR! Vladimir Videnović: “Zaječar je odabrao put mira, prosperiteta, ekonomske stabilnosti i kontinuiranog razvoja”

U selu Veliki Izvor kod Zaječara večeras je otvoren Poljoprivredni sabor, koji je označio početak rada u poljoprivredi. Predsednik MZ Veliki Izvor Neli Nikolić pozdravio je prisutne goste i lovce koji su prisustvovali ovom događaju i naglasio da će ova manifestavija postati tradicija i da će se u oktobru organizovati još jedna koja će označiti kraj poljoprivrednih radova. Skupu su prisustvovali i članovi lovačkog udruženja iz ovog sela.

Vladimir Videnović nosilac liste “Ne damo Sebiju Aleksandar Vučić” poželeo je svim poljoprivrednicima dobre meteorološke uslove i jako velike prinose, kako na poljima tako i kod domaćih životinja.

– Ono što bih poručio lovcima je da ovo udruženje ima jako dobre rezultate i ponosni smo sa vama, kako kod očuvanja populacije divljaci tako i za održavanjem drugarstva i tradicije lovstva. Lokalni izbori u Zaječaru su 8. juna. Zaječar je odabrao put mira, prosperiteta, ekonomske stabilnosti i kontinuiranog razvoja, koji naravno, već duže vreme traje, kako u nekim infratsrukturnim projektima, tako i u sportu, kulturi i celoj širokoj lepezi različitih oblasti kojima smo se bavili. Nadam se da ćemo sve te projekte nastaviti da radimo. Neke smo već zaokružili i oni su rešeni. Doćiće i neke vaše nove ideje i da nešto zajedno uradimo na tom polju. Očekujem da ćete podržati listu Srpske napredne stranke, čiji sam ja nosilac. Očekujem mirnu i stabilnu kampanju koja će se finalizirati 8.juna – rekao je on.

Ovom događaju prisustvovao je i državni sekretar poljoprivrede Predrag Radivojevic.

– Ja nisam lovac, ali ne znači da neću probati. Dragi domaćini, dragi moji zaječarci, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim u ime ministarsva poljoprivrede, šumarstva i vidoprivrede. – rekao je on, pa nastavio:

– Ono što me posebno čini sretnim je to što vidim osmehe na vašim licima i to ukazuje sigurno da ćemo 8. juna pobediti na izborima koji su veoma važni za dalji razvoj, ne samo Zaječara, nego i svih okolnih sela. Imali smo priliku da prethodnih 6 meseci gledamo pokušaj obojene revolucije. Želeli su da Srbija stane, da nam stanu škole, fakulteti, vrtići. Gledali smo sve ono što je trebalo Srbiju da unazadi, a ne da je unapredi. Ali srećom zaječarci znaju šta se desilo nakon 5.oktobra 2000.godine. Znaju šta se desilo sa fabrikom Porcelana, sa fabrikom Kablova koja je 2002. prodata dosovskom tajkunu za 500.000 dolara, a samo nekoliko godina kasnije preprodata za 7,2 miliona evra. To nećemo sigurno da dozvolimo. Umesto napredni razvoj ostavili su privredno groblje. – rekao je on, pa dodao:

– Lista “Ne damo Srbiju Aleksandar Vučić” to neće da dozvoli, jer mi želimo da razvijamo Srbiju, da je gradimo i stvaramo bolje uslove za svakog njenog građanina, ne samo u gradu, nego i na selu. 8. juna izađite na glasanje da podržimo broj 1 i našeg brata, druga i prijatelja Vladimira Videnovića – završio je on.

