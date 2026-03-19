U petak od 20 časova očekuje vas emisija „Talk show – Druga šansa“: Milovan Stijović u emotivnom i iskrenom razgovoru sa kandidatima „Hype Zvezda“

U petak od 20 časova očekuje vas emisija „Talk show – Druga šansa“

Iz nedelje u nedelju „Hype Zvezde“ vas uveseljavaju i donose vam zanimljive i emotivne priče kandidata koji su krenuli u svoju borbu za mesto među najboljima. Međutim, publiku u petak 20. marta od 20 časova na Hype televiziji očekuje veoma emotivna emisija „Tok šou – Druga šansa“, koju vodi Milovan Stijović, a koja je posvećena kandidatima koji su napustili takmičenje.

U emisiji će gledaoci imati priliku da čuju njihove utiske nakon ispadanja. Ali i da saznaju kako su doživeli nastup na velikoj sceni i samo takmičenje. Poseban akcenat biće stavljen na baraž, koji daje novu šansu pojedinim takmičarima da se vrate u trku za najbolju Hype Zvezdu. A kroz emisiju će ih voditi šarmantni voditelj Milovan Stijović.

Gosti emisije su : Vivien Kurtović, Aleksandar Bakić, Miloš Lalović i Nikola Vidović.

Ono što ovu epizodu čini dodatno zanimljivom jeste činjenica da će publika imati priliku da utiče na dalji tok takmičenja. Naime, gledaoci će putem Hype aplikacije moći da glasaju i vrate svog favorita u takmičenje kroz baraž.

Šta imaju da kažu nakon svog učešća, kako su doživeli takmičenje i kakve utiske nose sa scene ostaje nam da vidimo u petak, 20. marta od 20 časova u emisiji „Tok šou – Druga šansa“ samo na Hype televiziji i na youtube kanalu Hype Zvezde.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.