U PETAK 16. juna privremena obustava saobraćaja u centru – svečani defile maturanata Medicinske škole

Zbog svečanog defilea maturanata Medicinske škole u Zaječaru, a u okviru organizovanja maturske zabave, u petak, 16. juna, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u centru grada.

Saobraćaj će biti obustavljen ulicom Kneginje Ljubice – raskrsnica ulice Timočke bune – ulice Kumanovske – Biblioteka, ulicom Dositejevom do raskrsnice preko puta zgrade Policijske uprave u Zaječaru, do spomenika Nikoli Pašiću do glavnog ulaza u hotel „Srbija Tis“ u Zaječaru.

Kako javljaju nadležni, saobraćaj će privremeno biti obustavljen u vremenu od 17.45 do 18.30 časova.