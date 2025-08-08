U OVOJ ZEMLJI SE NAJDUŽE ŽIVI

Žene u državama članicama Evropske unije žive 5,3 godine duže od muškaraca tako da je, prema podacima Evropske kancelarije za statistiku “Eurostat”, prosek za žene – 84, a za muškarce skoro 79 godina.

Dame su u prednosti i kada je u pitanju dužina zdravog života, one prosečno imaju 63,3 godine zdravog života, odnosno bez ograničenja u aktivnostima, dok je za muškarce taj broj nešto niži – 62,8 godina.

Kada je reč o godinama zdravog života za muškarce – na prvom mestu su stanovnici Malte (skoro 72 godine), zatim Italijani (68,5), Šveđani (nešto više od 67 godina), dok su na dnu tabele Letonija (nešto više od 51 godine), Estonija (56,5) i Slovačka (skoro 57).

Po godinama zdravog života žene sa Malte su na prvom mestu (nešto više od 71 godine), Bugarske (71) i Italije (skoro 70), dok najmanje takvih godina imaju žene iz Letonije (nešto više od 54), Danske (više od 55) i Finske (skoro 56).

Zajecaronline/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…