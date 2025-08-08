Izdvajamo Vesti zanimljivosti

U OVOJ ZEMLJI SE NAJDUŽE ŽIVI

08.08.2025.
foto:Pixabay

Žene u državama članicama Evropske unije žive 5,3 godine duže od muškaraca tako da je, prema podacima Evropske kancelarije za statistiku “Eurostat”, prosek za žene – 84, a za muškarce skoro 79 godina.

Dame su u prednosti i kada je u pitanju dužina zdravog života, one prosečno imaju 63,3 godine zdravog života, odnosno bez ograničenja u aktivnostima, dok je za muškarce taj broj nešto niži – 62,8 godina.

Kada je reč o godinama zdravog života za muškarce – na prvom mestu su stanovnici Malte (skoro 72 godine), zatim Italijani (68,5), Šveđani (nešto više od 67 godina), dok su na dnu tabele Letonija (nešto više od 51 godine), Estonija (56,5) i Slovačka (skoro 57).

Po godinama zdravog života žene sa Malte su na prvom mestu (nešto više od 71 godine), Bugarske (71) i Italije (skoro 70), dok najmanje takvih godina imaju žene iz Letonije (nešto više od 54), Danske (više od 55) i Finske (skoro 56).

Zajecaronline/alo/N.B.

