U ovim gradovima preko 40 stepeni

Srbiju je ove nedelje zahvatio toplotni talas iz Evrope, te će u pojedinim mestima biti preko 40 stepeni.

Od 8. do 15. jula doći će do slabljenja afričkog anticiklona i njegovog potiskivanja prema Africi. A usled čega če se na kratko otvoriti Bečka vrata. I tom prilikom doći će do prodora nešto svežijeg, ali i vlažnijeg vazduha na Balkanskopoluostrvo.

Najtopliji period biće oko 24. jula kada će najviša temperatura u puno gradova biti ponovo oko 40 stepeni ili nešto viša.

Jutarnja temperatura u ovom periodu uglavnom između 15 i 20 stepeni Celzijusovih. Očekuju nas prolazna naoblačenja koja će usloviti pljuskove kiše praćene grmljavinom. A ponegde i lokalne nepogode praćene olujnim vetrom i gradom. Sve do utorka, 8. jula, zadržava se veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom.

Zajecaronline/Srbija Danas

