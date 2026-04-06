U okviru festivala: U sredu predstavljanje dela Zorana Todorovića

U galeriji Pozorišnog muzeja, u okviru pratećeg programa 9. Festivala malih pozorišnih formi, u sredu, 8. aprila u 14 časova biće predstavljeno dramsko stvaralaštvo Zorana Todorovića.

Zoran Todorović (1975, Sarajevo) jedan je od najznačajnijih autora savremene drame u Republici Srpskoj. Do sada je napisao deset pozorišnih komada, od kojih su tri objavljena u knjigama koje objedinjuju aktivne dramske pisce savremene drame Republike Srpske.

Nagrađivani dramski tekstovi već su pronašli put do scene i publike, a ovo je prilika da čujete više o njihovom nastanku, značenjima i scenskom životu – iz ugla samog autora.

Ulaz je slobodan!

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”

