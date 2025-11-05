U muzeju Zvezde otvorena izložba o Kupu UEFA i Ligi Evrope

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je u Muzeju na stadionu “Rajko Mitić” otvorena izložba posvećena učešću “crveno-belih” u Kupu UEFA, kao i u Ligi Evrope.

U saopštenju se navodi da posebnu aktuelnost izložbi daje činjenica da Crvena zvezda ove sezone nastupa u Ligi Evrope.

“Izložba obuhvata bogat izbor eksponata koji svedoče o evropskim nastupima Crvene zvezde – od originalnih programa sa mečeva Kupa UEFA i Lige Evrope, preko dresa Milana Borjana, postera i medalja sa finala, do zastavica i poklona razmenjivanih tokom takmičenja. Posebnu pažnju privlače replike legendarnih dresova Dušana Savića i Vladimira Petrovića Pižona”, ističe se u saopštenju.

Jedan segment izložbe posebno je posvećen najvećem uspehu kluba u ovom takmičenju – finalu Kupa UEFA iz 1979. godine, kada je Crvena zvezda odmerila snage sa Borusijom iz Menhengladbaha.

“Izložba će biti otvorena do sredine januara 2026. godine i predstavlja završni deo ciklusa izložbi organizovanih u Muzeju FK Crvena zvezda povodom obeležavanja velikog jubileja – 80 godina postojanja kluba. Muzej FK Crvena zvezda otvoren je svakog radnog dana od 9-16 h i vikendom od 9-15 časova, dok se vođena stadionska tura održava svakodnevno u terminima 10, 12, 14 h, osim u danima odigravanja utakmica na stadionu Rajko Mitić”, zaključuje se u saopštenju.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

