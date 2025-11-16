U Kotlujevcu održan koncert „Kaleidoskop srpske muzike“

Koncert ,,Kaleidoskop srpske muzike” Beogradskog kamernog orkestra, održan je sinoć u Domu kulture u Kotlujevcu.

Nizala su se dela narodne muzike ali i kompozicije koje su kroz aranžmane obogaćene modernim zvukovima i interpretacijama.

Repertoar sadrži različite vrste narodnih igara i pesama prepoznatljivih kao deo srpske kulturne baštine a neke od njih su: ,,Tamo daleko”, ,,Na Drinu”, ,,Ajde Kato”, ,,Vranjanska svita” …

Atmosfera na koncertu bila je ne samo muzički izvanredna već i emotivno intenzivna.

Beogradski kamerni orkestar osnovan je 2021. godine a samo godinu dana kasnije postao je rezidentni orkestar Kolarčeve zadužbine.

Zajecaronline/fb/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.

Mesto: Plava dvorana, Sava Centar

Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU!