U Kladovskoj biblioteci stiže 508 novih knjiga – prva nabavka u 2026. godini

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo obavila je prvu ovogodišnju nabavku knjiga od više renomiranih izdavačkih kuća, čime je započet novi ciklus obogaćivanja knjižnog fonda.

Tokom narednih dana u Kladovsku biblioteku i bibliobus pristiže ukupno 508 primeraka novih publikacija, odnosno 368 različitih naslova.

Nabavka obuhvata raznovrsnu literaturu, od savremene domaće i strane književnosti, preko stručnih i naučno-popularnih izdanja, do knjiga za decu i mlade, sa ciljem da se zadovolje interesovanja svih kategorija korisnika.

-Kupovina knjiga realizovana je sredstvima iz budžeta osnivača Biblioteke – Opština Kladovo, na čemu izražavamo zahvalnost zbog kontinuirane podrške razvoju bibliotečke delatnosti i unapređenju kulturnog života naše zajednice. Pozivamo sve naše članove, kao i one koji će to tek postati, da posete Biblioteku i iskoriste mogućnost da uživaju u bogatom i prinovljenom knjižnom fondu- poručuju iz biblioteke u Kladovu.

Radno vreme sa korisnicima je svakog radno dana od 07.00 do 19.30 časova.

Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

