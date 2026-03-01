U Kladovskoj biblioteci stiže 508 novih knjiga – prva nabavka u 2026. godini

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo obavila je prvu ovogodišnju nabavku knjiga od više renomiranih izdavačkih kuća, čime je započet novi ciklus obogaćivanja knjižnog fonda.
Tokom narednih dana u Kladovsku biblioteku i bibliobus pristiže ukupno 508 primeraka novih publikacija, odnosno 368 različitih naslova.
Nabavka obuhvata raznovrsnu literaturu, od savremene domaće i strane književnosti, preko stručnih i naučno-popularnih izdanja, do knjiga za decu i mlade, sa ciljem da se zadovolje interesovanja svih kategorija korisnika.
-Kupovina knjiga realizovana je sredstvima iz budžeta osnivača Biblioteke – Opština Kladovo, na čemu izražavamo zahvalnost zbog kontinuirane podrške razvoju bibliotečke delatnosti i unapređenju kulturnog života naše zajednice. Pozivamo sve naše članove, kao i one koji će to tek postati, da posete Biblioteku i iskoriste mogućnost da uživaju u bogatom i prinovljenom knjižnom fondu- poručuju iz biblioteke u Kladovu.
Radno vreme sa korisnicima je svakog radno dana od 07.00 do 19.30 časova.
Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
KONCERT ACE LUKASA U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.
Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
KONCERT LEPE LUKIĆ U SAVA CENTRU
Legenda narodne muzike Lepa Lukić sprema spektakl za pamćenje u Sava Centru. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 16. aprila 2026. godine sa početkom u 20.00 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.
Dodaj komentar