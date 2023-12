U četvrtak premijera predstave „Zjapina“ u zaječarskom pozorištu

U zaječarskom pozorištu u četvrtak 14. decembra premijerno će biti izvedena kamerna predstava „Zjapina“ po tekstu Miloša Latinovića i Stefana Gajića, koji je i režirao komad.

Dramski teskt „Zjapina“ inspirisan je prozom Živojina Pavlovića, „Zid smrti“ i „Vašar na svetog Aranđela“ i „Lapot“, zatim knjigom „Raslo mi je badem drvo i druge priče“ , kao i esejističkom zbirkom „O odvratnom“.

Živojin Pavlović је dobar deo svoje mladosti proveo kod dede, u selu Vratarnici, a i dobar deo njegove proze, zapravo, zasnovan je na gotovo mitskom prostoru Timočke Кrajine.

Igraju: Branislav Mijatović – Vuk Babić mlađi, Miloš Tanasković – Vuk Babić stariji, Marija Mrvica Stanković – Sonja Spalajković, Gabrijel Bećarević-Simke Budimir Vidaković, Fuad Tabučić – advokat Spalajković, Ana Bretšnajder – Zora, Jovan Veljković – NN, Jelena Rajić – (GLAS IZ OFF-A) medicisnka sestra.

Ulaznice po ceni od 400 dinara mogu se kupiti na blagajni pozorišta, danas do 15 sati, u sredu 13. decembra od 9 do 15 sati i na dan premijere u četvrtak 14. decembra od 13 do 20 sati.