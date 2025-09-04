U Boru završena sezona kupanja – 60 hiljada poseta bazenima
Od otvaranja 1. jula, borski bazeni zabeležili su veliku posećenost.
Do 1. septembra, kada je zvanično završena sezona kupanja, bazene je obišlo oko 60 hiljada posetilaca.
Rekonstrukcijom u sklopu izgradnje akva parka bazeni su ponovo zablistali, a posetiocima su na raspolaganju potpuno novi sadržaji.
Za najmlađe i ljubitelje zabave postavljeni su tobogani, a za odmor i uživanje bile su obezbeđene su ležaljke i suncobrani. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti kupača svakodnevno su dežurali spasioci i ekipa lekara, što je posetiocima pružalo dodatnu sigurnost.
Letnja sezona na bazenima u Boru protekla je u znaku dobre atmosfere, velikog interesovanja i kvalitetnih sadržaja, što ih je učinilo jednim od omiljenih mesta za osveženje i druženje tokom letnjih dana.
Zajecaronline/fb/Grad Bor/N.B
