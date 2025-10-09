Društvo Izdvajamo Timočka krajina Vesti Zdravlje

U Boru postavljen najsavremeniji 3D mamograf

09.10.2025.
foto:facebook/Lokalna.samouprava.Bor

Na platou Doma zdravlja u Boru postavljen je najsavremeniji 3D mamograf, doniran od strane princese Katarine, čime je Bor postao deo nacionalne kampanje za rano otkrivanje raka dojke.

Pregledi se sprovode svakog dana od 9 do 18 časova, uz obaveznu prijavu na broj telefona 066/870-8031.

Na pregled je potrebno poneti ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu.

Besplatni preventivni pregledi dojki namenjeni su ženama koje nemaju simptome ni tegobe, a cilj akcije je rano otkrivanje promena i podizanje svesti o značaju redovnog skrininga.

