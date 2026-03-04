TURSKA STEŽE PRAVILA: Moguća zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina

Vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana uputila je danas parlamentu nacrt zakona koji bi zabranio pristup društvenim mrežama deci mlađoj od 15 godina.

Prema predlogu, društvene mreže će biti obavezane da uspostave sisteme za proveru uzrasta i ponude alate za roditeljsku kontrolu kako bi se zaštitila deca u digitalnom svetu, prenosi Rojters.

Deci starijoj od 15 godina biće omogućene posebne bezbednosne usluge, a štetan sadržaj biće uklonjen u roku od jednog sata u hitnim situacijama.

Nepridržavanje zakona moglo bi da dovede do novčanih kazni do tri odsto globalnog prihoda kompanije ili ograničenja pristupa internetu.

Novi propisi odnose se i na strane distributere video igara, koji će morati da označavaju uzrast za svoje proizvode.

Zamenica šefa poslaničkog kluba AKP Lejla Sahin Usta, izjavila je da će platforme imati šest meseci da se prilagode zakonu.

Turska već strogo reguliše društvene mreže i brzo uvodi zabrane pristupa i uklanjanja sadržaja, trenutno blokirajući oko 1,2 miliona stranica i objava, prema izveštaju lokalne organizacije za nadzor cenzure IFOD.

Predlogom zakona, Turska sledi primer Australije i nekoliko evropskih zemalja koje su uvele ili razmatraju slična ograničenja, usled rastuće zabrinutosti zbog uticaja društvenih mreža na zdravlje i bezbednost dece.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

