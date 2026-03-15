Trik protiv prašine: Ovo sredstvo na krpi daje odlične rezultate

Stalno brisanje površina često ne daje željene rezultate jer korišćenje vlažnih maramica može zapravo da privuče novu prljavštinu. Rešenje se krije u jednoj tečnosti koju većina ljudi ima u kupatilu, dok kupovina skupih sredstava za poliranje često predstavlja nepotreban trošak.

Maramice iz prodavnice neretko donose više štete nego koristi. One ostavljaju tanak, lepljiv sloj na površini, koji deluje poput magneta za čestice prašine. Zbog toga se prljavština veoma brzo ponovo zadržava, pa nameštaj već narednog jutra može izgledati neuredno.

Ni svakodnevno brisanje običnom krpom ne rešava problem, jer ne uklanja osnovni uzrok – statički elektricitet. Da bi nameštaj duže ostao čist, nije dovoljno samo ukloniti prašinu. Potrebno je neutralisati površinu kako se čestice ne bi ponovo lako zadržavale.

Korišćenje omekšivača prilikom brisanja prašine daje bolje rezultate jer na površini stvara zaštitni antistatički sloj koji odbija čestice iz vazduha. Na taj način nameštaj ostaje gladak, suv i manje podložan elektrisanju, pa se nova prašina znatno sporije taloži i površine duže ostaju čiste.

