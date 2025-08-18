Trik kraljičinog kuvara: Kako se dobija najbolji ukus prženih kobasica
Mnogi misle da znaju kako da isprže kobasice, ali poznati kuvar Džef Bejker, koji je kuvao i za britansku kraljicu, otkriva da se često prave iste greške zbog kojih meso puca ili postaje suvo.
On deli jednostavne korake kako da kobasice uvek budu sočne, mekane i sa savršenom hrskavom koricom.
Pre svega, kobasice ne treba odmah stavljati iz frižidera u tiganj – najbolje je ostaviti ih 20 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se ravnomerno ispekle.
Tiganj treba da bude masivan, sa neprijanjajućim dnom, umerenije zagrejan, a umesto običnog ulja preporučuje se kašičica pačje ili guščje masti. Kobasice je važno okretati redovno i pržiti na niskoj do srednjoj temperaturi, a deblje komade dovoljno je peći oko 10–12 minuta. Kada se skinu s vatre, trebalo bi ih ostaviti da odstoje nekoliko minuta, kako bi meso ostalo sočno.
Najveće greške, prema Bejkeru, jesu bockanje omota (jer sok izlazi napolje), prženje u dubokom ulju (koje isušuje meso) i pečenje u rerni (zbog čega nema hrskave korice).
Prateći ove savete, svako može da spremi kobasice koje ne pucaju, ostaju sočne i imaju miris kao iz vrhunskog restorana.
