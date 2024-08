Tri zvezde otkazale Piksiju – Srbija desetkovana protiv Španije!

Tri zvezde otkazale – Mitrović, Milinković-Savić i Vlahović ne igraju za Srbiju!

Tri najkvalitetnija igrača koje Srbija trenutno ima, kapiten Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, neće nastupiti protiv Španije i Danske na startu takmičenja u Ligi nacija.

Najpre je Vlahović javno objavio da se neće odazvati pozivu iz porodičnih razloga.

„Obavestio sam stručni štab da iz porodičnih razloga neću biti u mogućnosti da se odazovem pozivu selektora”, napisao je Vlahović.

Nakon Vlahovića, pojavila se informacija da ni Mitrović, a ni Milinković-Savić neće nastupiti na pomenutim mečevima.

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković potvrdio je danas ovu informaciju.

„Vlahović me je zvao, rekao da ima porodične probleme, u to ne ulazim i nadam se da će to što ima rešiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktično sve vreme igraju u Al Hilalu pod povredama. Momci su se javili, pričali smo, razumem sve, hoće da iskoriste vreme kako bi te povrede sanirali“, poručio je Stojković.

On je rekao da će na konferenciji za medije u ponedeljak detaljnije pričati o mnogim temama, kao i našim ciljevima u Ligi nacija. Stojković je apostrofirao da je najvažnije pripremiti utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, jer je prioritet da reprezentacija ostvari kontinuitet nastupa na velikim takmičenjima.

Konačan spisak reprezentacije Srbije za utakmice Lige nacije biće objavljen u petak.

