TREND SE NASTAVLJA Cene električnih i benzinskih vozila sve više se izjednačavaju

Cene električnih automobila se sve više približavaju cenama vozila koja koriste motor sa unutrašnjim sagorevanjem, pokazuje najnovija analiza tržišnih transakcija nemačkog automobilskog stručnjaka Ferdinanda Dudenhefera.

Prema podacima, razlika u prosečno plaćenim cenama između 20 najprodavanijih električnih modela i 20 najprodavanijih benzinaca iznosi oko 1.600 evra, dok je u septembru 2024. ta razlika prelazila 7.500 evra, prenosi Viršaftsvohe.

TREND SE NASTAVLJA

Ovaj trend ne zasniva se na zvaničnim cenama iz cenovnika, već na stvarnim transakcijama, odnosno iznosima nakon popusta i promotivnih ponuda.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.