Tragedija u Leskovcu: Pijan izazvao nesreću, muškarac poginuo na licu mesta

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su D. M. (20) iz okoline grada, osumnjičenom da je pijan izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo muškarac.

On je osumnjiučen za krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno je iz Policijske uprave u Leskovcu.

Tragedija u Leskovcu: Pijan izazvao nesreću, muškarac poginuo na licu mesta

Sumnja se da je on juče upravljajući “pasatom” pod dejstvom alkohola i neprilagođenom brzinom udario u “golf” koji je vozio 58-godišnji muškarac koji je potom sleteo sa puta.

Od zadobijenih povreda vozač „golfa“ preminuo je na licu mesta.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju nadležnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.