TRAGEDIJA KOD BORA – Muškarac poginuo!

20.09.2025.
hronika-za.jpg

Vatrogasci su sinoć izvukli telo muškarca koji je pao u provaliju duboku 40 metara u ataru sela Gornjane kod Boru.

Dolaskom na lice mesta u 20:10 časova, ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) je izvukla lice bez svesti. Kasnije utvrđeno da je lice preminulo.

Juče je u 18:43 časova dobijena dojava da je u ataru sela Gornjane, mesto Manastirica kod Bora, muškarac pao u provaliju dubine oko 40 metara.

Naime, dok je sekao drva u šumi, jedno drvo ga je odbacilo na liticu i nakon toga je pao u provaliju.

Zajecaronline/Alo/Blic/N.B.

