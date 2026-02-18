Toplo i sunčano popodne u Zaječaru: Temperatura do 6 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama i najvišom dnevnom temperaturom do 11 stepeni.

Ujutro i delom pre podne na severu Srbije biće pretežno vedro vreme uz slab mraz, a u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine.

Jutarnja temperatura biće od -2 do 2 stepena, najviša od 6 do 11 stepeni.

Očekuje se da će uveče biti pretežno vedro vreme u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.

Danas u Zaječaru, dan je započeo oblačno, ali nas popodne očekuje toplo i sunčano vreme. Maksimalna temperatura biće 6°C , dok će minimalna temperatura biti -3°C .

Do kraja sedmice moguće su česte temperaturne oscilacije.

Zajecaronline/Tanjug/aladin.info/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.