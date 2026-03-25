Tomi Božinković: „Hvala Hype produkciji što je prepoznala kvalitet grupe Boss“

Tomi Božinković iz splitskog benda Boss otkrio je kako je postao član žirija „Hype zvezda“.

„Pre svega hvala „Hype produkciji“ na pozivu što je prepoznala naš proizvod, novu muzičku atrakciju u Hrvatskoj, grupu Boss. Ona je u regiji vrlo brzo došla do nekog dosega i publike, tako je i došlo do poziva. Produkcija je videla da je bend aktivan, da se pesme vrte i pozvali su nas da gostujemo“.

Tomi je na snimanje došao sa čitavim bendom, a na pitanje da li ima tremu pred ocenjivanje je rekao:

„Pa čujte, trema, kao trema uvek postoji, ona pozitivna uglavnom. Međutim, mislim da će sada biti veća kod takmičara nego kod nas. To su uglavnom mladi ljudi koji žele da se dokažu iskusnim zvezdama žiriju da umeju pevaju, da prenesu emociju i da imaju taj faktor „X“ koji ih izdvaja od drugih.

Splićanin je otkrio da li će biti strog.

„Biću objekativan, to ću se sigurno truditi. Sad, da li će to biti strogo ili ne, ne znam. Za njihovo je dobro je da nekada čuju i kritiku od nekoga ko je stariji, iskusniji, ko je već mnogo toga prošao i video u poslu. Oni bi trebalo da budu ti koji to, slušaju, upijaju i shvataju kao pozitivnu kritiku, ako je uopšte kritika“.

On je dodao da je oduševljen članovima žirija i atmosferom na snimanju, a na pitanje da li će poslušati neki modni savet ukoliko dobije od Bokija 13, odgovorio je:

„Neću (smeh). Video sam ga kako se oblači, potpuno je drugačiji od mene, tako da mi je jasno da nemamo isti pogled na to“, rekao je između ostalog Božinković.

Zajecaronline/Hypetv.rs

