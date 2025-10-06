Tokom vikenda u Boru i Negotinu isključena četvorica vozača iz saobraćaja!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola, kao i dvojicu koji su odbili da se podvrgnu testu na alkohol i psihoaktivne supstanace.

Policija u Boru zaustavila je četrdesetpetogodišnjeg vozača „megana” koji je vozio sa 2,38 promila alkohola u organizmu i tridesetčetvorogodišnjeg vozača „seata” sa 1,22 promila alkohola, kao i dvadesetčetvorogodišnjeg vozača automobila „daevu” koji je odbio da se testira na psihoaktivne supstance.

U Negotinu četrdesetšestogodišnji muškarac je vozeći „reno“ udario u „golf“ kojim je upravljao tridesetdevetogodišnji muškarac koji se zaustavio na znak stop.

Vozač „renoa“ se potom udaljio, a policija ga je ubrzo pronašla i on je odbio da se podvrgne alkotestu.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

