TOC: Poziv za obuku za terenske saradnike u oblasti socijalne zaštite

U okviru projekta Terenski rad u zajednici, Timočki omladinski centar organizovaće trening za obuku terenskih saradnika, odnosno „outreach saradnika“, u cilju podizanja stručnih kompetenci stručnih radnika, saradnika i stručnih saradnika u sistemu socijalne zaštite na teritoriji Zaječara.

TOC će u toku marta meseca organizovati dva stručna treninga, akreditovana u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu od strane Asocijacije DUGA, čiji će licencirani treneri voditi treninge, koji nose po 15 pasivnih bodova.

Osnovni trening za „outreach radnike“ biće organizovan 15. marta, u periodu od 10:00 do 16:00 sati, dok će naredni trening trajati dva dana, a biće održan 16. i 17. marta, od 10:00 do 16:00 sati.

Prijave su otvorene do 8. marta, do ponoći.

Oba treninga su povezana i za oba se zainteresovani mogu prijaviti popunjavanjem kratkog jedinstvenog prijavnog formulara na linku.

Obuke su namenjene starijima od 18 godina, tj. punoletnim građanima, zaintresovani da pruže podršku ugroženim grupama stanovništva iz Zaječara i okolnih sela, i to kroz terenski rad.

Uloga terenskog saradnika je da osnaži, da pokuša da promeni perspektivu gledanja na probleme i da zajedno sa korisnikom potraži rešenje. Osnovni cilj je obezbeđivanje socijalne, ekonomske, zdravstvene i psihološke pomoći kroz: psihološku podršku, socijalnu intervenciju, upućivanje kod drugih pružaoca usluga i praćenje kod drugih pružaoca usluga.

Usluga „terenski saradnik” je preventivna socio-zdravstvena usluga koja je u gradovima u kojima je već pilotirana, poput Šapca, Kruševca, kao i Vrnjačke banje, uspešno povezala različite sektore u lokalnoj zajednici i unapredila međusektorsku saradnju.

Šta je predstavlja “Outreach”?

„Rad na ulici“, „Ulični socijalni rad“, „Rad na uglu ulice“, „Mobilni tim“, „Terenski rad“, su neki od opisa koji se koriste za ovaj metod rada. Ipak, outreach nije jedna, pojedinačna usluga, već grupa usluga koja podrazumeva različite pristupe – od uspostavljanja konatkata do praktične obuke i pomoći. Ono što ga čini posebnim je to da on predstavlja radni metod baziran unutar ciljane grupe i njene okoline.

Sama reč “outreach“ znači dostići, stići nekoga napolju, izvan nečeg, obično se misli izvan institucionalnih okvira.

Projekat “Terenski rad u zajednici” finansira Evropska unija preko programa EU PRO Plus. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost TOC-a i ne odražava nužno stavove Evropske unije.