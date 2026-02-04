Tmuran i hladan dan: U Zaječaru temperatura ispod nule

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, vetrovito i toplije, a tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će temperature biti od nula do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Timočkoj Krajini ledeni dan, oblačno i tmurno, mestimično sa ledenom kišom, kratkotrajno i snegom, jutarnja temperatura oko -6, najviša dnevna oko -1 stepen.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima.

Danas u Zaječaru nas očekuje tmurno vreme sa gustim oblacima. Temperature se neće značajnije menjati, kretaće se od najviše -1°C do najniže -3°C .

Početkom sledeće nedelje ponovo se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom, ali i ponovo uspostavljanje i pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

Zajecaronline.com/Tanjug/aladin.info

