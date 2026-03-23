Timok slavio u gostima: Zaječarske odbojkašice pobedile Volejbor-Tim

Odbojkašice Timoka savladale su ekipu „Volejbor-Tim-a“ na gostovanju rezultatom 1:3 (16:25,25:23,13:25,17:25) u meču 19. kola Druge lige „Istok“, odigranom u Boru u subotu 21. marta.

Zaječarke su zabeležile važan trijumf u timočkom derbiju i na taj način vezale drugu pobedu na strani, posle slavlja u Vranju prethodnog vikenda.

Priliku za treću vezanu pobedu Zaječarke će imati za vikend kada u Halu sportova na Kraljevici stiže ekipa Sloge iz Batočine.

Biće to direktan duel za 6. mesto, koje trenutno drže gošće sa dva boda više na svom kontu od odbojkašica Timoka.

Što se vrha tabele tiče, do kraja će to biti trka u dvoje između niških timova, Studenta sa 54 i Desetke sa 52 boda.

Zajecaronline.com/Glassporta.rs

