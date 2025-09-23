Teško ubistvo u Zemunu: Osumnjičenom određen pritvor

Hronika Izdvajamo Vesti

23.09.2025.
Policija
Policija Foto: Pixabay

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor za Aleksu I. (24) zbog sumnje da je 21. septembra u kući u Zemunu na svirep način lišio života D.V, koji je u toj kući živeo kao podstanar.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni se prethodno na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Teško ubistvo u Zemunu!

Postoje osnovi sumnje da je Aleksa I. 21. septembra između 9:00 i 12.55 časova, posle kraće verbalne rasprave, oštećenom D.V. zadao više udaraca rukama, nogama, tanjirom, drvenom palicom i drugim predmetima koji su mu bili nadohvat ruke i to u predelu glave i tela.

Dok je oštećeni bio u bespomoćnom stanju i trpeo jake bolove, Aleksa I. mu je vezao ruke iza leđa kablom i nastavio je da ga udara, nanevši mu na taj način višestruke povrede usled kojih je oštećeni D.V. preminuo.

Nakon toga je, kako se sumnja, Aleksa I. napustio lice mesta i otišao svojoj kući gde se istuširao i oprao krv od pokojnog koju je imao na sebi, osim čarapa koje je zaboravio da presvuče, da bi potom navedene stvari spakovao u kofu i odneo do Pupinovog mosta, gde ih je bacio u Dunav.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

