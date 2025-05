TEŠKE TELESNE POVREDE! Novi detalji stravičnog pokušaja ubistva Saše Mirkovića

SAŠA MIRKOVIĆ, srpski preduzetnik, muzički producent i vlasnik Hype televizije, pretučen je juče oko podneva ispred hotela “Sheraton” u središtu Zagreba.

Mirković je potvrdio da je fizički napadnut, a za napad je optužio menadžera Svetlane Ražnatović Cece, Velibora Popovića Popa.

Rekao je da je napadnut s leđa i okarakterisao taj potez kao “pokušaj ubistva”.

“Juče, 10. Maja, oko 12.30 sati na Medveščaku u Ulici kneza Borne, ispred hotela izbio je fizički sukob između dvojice muškaraca. Prema do sada utvrđenom, 48-godišnji državljanin Srbije fizički je napao 53-godišnjeg državljanina Srbije. Nakon čega se udaljio s mesta događaja. Lekarska pomoć 53-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.Utvrđeno je da je teško povređen. Sledi kriminalističko istraživanje”, objavila je zagrebačka policija.

Podsetimo, prema navodima srpskih medija, Mirković i još jedan muškarac susreli su se na ulazu u hotel, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba koji je eskalirao u fizički obračun. Telegraf je objavio snimke na kojima se vidi krvavi Mirković kako leži na pločniku, neposredno nakon tuče. Ubrzo je stigla hitna pomoć i odvezla ga u bolnicu.

“Napao me s leđa, šutirao u glavu”

Mirković se juče javio na TikToku iz bolnice.

“Izašao sam iz automobila krenuo u hotel, metar i po od hotela čovek me udario s leđa. Bio je s Boškom Jankovićem (bivši srpski fudbaler), nosili su neke akreditacije, udario me s leđa, pao sam i on me nastavio šutirati u glavu. Stavio sam ruke kako bi se zaštitio. Već sam upozoravao da oni idu na pokušaj ubistva i evo to se ostvarilo”, rekao je Mirković u videu. Dodao je da se sprema za operaciju jer mu je ruka slomljena na tri mjesta.

“Sad pitam ovog tužitelja što je odbio moju prijavu i nije proverio ništa, jel vam drago što se ljudi ovako maltretiraju i mučki s leđa ubijaju? Ili pokušavaju da se ubiju? To se dogodilo u centru Zagreba ispred hotela Sheraton” dodao je. DETALJNIJE KLIKOM OVDE.

