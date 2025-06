Kako možemo videti, blokaderi gađaju jajima prostorije Republičke izborne komisije.

Primetan je i veliki broj pripadnika policije.

Ipak, uprkos visokim tenzijama i pretnji nasiljem, veliki broj ljudi došao je da podrži SNS.

Volju građana Srbije da menjaju ne mogu!

TEROR BLOKADERA PREVRŠIO SVAKU MERU!

Kako možemo videti na snimku, vozilo Hitne pomoći, sa upaljenom rotacijom i sirenom, ostaje blokirano usred ulice zbog grupe demonstranata!

Uprkos očiglednoj hitnoj situaciji i pokušajima vozača i medicinskog osoblja da se što pre probiju do pacijenta, okupljeni demonstranti nisu pokazali spremnost ni empatiju da propuste vozilo.

Da li je moguće da se ljudski životi dovode u opasnost zarad političkih ciljeva? Teror na ulicama mora prestati!

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.