Teniserka Sonej Kartal plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu

Britanska teniserka Sonej Kartal plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 7:5, 2:6, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Kartal je 81. teniserka sveta, dok se Andrejeva nalazi na petom mestu WTA liste.

Kartal će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Linde Noskove, koja je u osmini finala bila bolja od Ruskinje Anastasije Potapove 6:2, 6:4.

U preostala dva meča osmine finala kasnije danas sastaće se: Iga Švjontek (Poljska) – Ema Navaro (SAD) i Marta Kostjuk (Ukrajina) – Džesika Pegula (SAD).

WTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

