Izdvajamo Sport Vesti

Teniserka Sonej Kartal plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu

01.10.2025.
Sonay Kartal foto: (AP Photo/Andy Wong)

Teniserka Sonej Kartal plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu

Britanska teniserka Sonej Kartal plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u Pekingu, pošto je danas u osmini finala pobedila Ruskinju Miru Andrejevu 7:5, 2:6, 7:5.

Meč je trajao dva sata i 25 minuta. Kartal je 81. teniserka sveta, dok se Andrejeva nalazi na petom mestu WTA liste.

Kartal će u četvrtfinalu igrati protiv Čehinje Linde Noskove, koja je u osmini finala bila bolja od Ruskinje Anastasije Potapove 6:2, 6:4.

U preostala dva meča osmine finala kasnije danas sastaće se: Iga Švjontek (Poljska) – Ema Navaro (SAD) i Marta Kostjuk (Ukrajina) – Džesika Pegula (SAD).

WTA turnir u Pekingu se igra za nagradni fond od 8.963.700 dolara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar