Teniserka Lejla Fernandez osvojila turnir u Osaki!

Kanadska teniserka Lejla Fernandez osvojila je WTA turnir u Osaki, pošto je danas u finalu pobedila Čehinju Terezu Valentovu 6:0, 5:7, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 11 minuta. Fernandez je 27. teniserka sveta, dok se Valentova nalazi na 78. mestu WTA liste.

Fernandez je trijumfom u Japanu stigla do pete titule u karijeri, a druge u ovoj godini.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

