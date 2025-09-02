Izdvajamo Sport Vesti

Teniserka Amanda Anisimova u četvrtfinalu US Opena!

02.09.2025.
Amanda Anisimova foto: (AP Photo/Adam Hunger)

Teniserka Amanda Anisimova u četvrtfinalu US Opena!

Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u četvrtfinale poslednjeg grend slem turnira sezone, US Opena, pošto je jutros u osmini finala u Njujorku pobedila Brazilku Beatriz Hadad Maju 6:0, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 16 minuta. Anisimova je deveta teniserka sveta, dok se Hadad Maja nalazi na 22. mestu WTA liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel američke i brazilske teniserke, a treći trijumf Anisimove, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Poljakinje Ige Švjontek.

U preostala tri duela četvrtfinala sastaće se: Arina Sabalenka (Belorusija) – Marketa Vondrušova (Češka), Džesika Pegula (SAD) – Barbora Krejčikova (Češka) i Naomi Osaka (Japan) – Karolina Muhova (Češka).

Titulu na US Openu brani Sabalenka, koja je prošle godine u finalu pobedila Pegulu 7:5, 7:5.

Zajecaronline/tanjug/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar