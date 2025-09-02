Teniserka Amanda Anisimova u četvrtfinalu US Opena!

Američka teniserka Amanda Anisimova plasirala se u četvrtfinale poslednjeg grend slem turnira sezone, US Opena, pošto je jutros u osmini finala u Njujorku pobedila Brazilku Beatriz Hadad Maju 6:0, 6:3.

Meč je trajao jedan sat i 16 minuta. Anisimova je deveta teniserka sveta, dok se Hadad Maja nalazi na 22. mestu WTA liste. Ovo je bio četvrti međusobni duel američke i brazilske teniserke, a treći trijumf Anisimove, koja će u četvrtfinalu igrati protiv Poljakinje Ige Švjontek.

U preostala tri duela četvrtfinala sastaće se: Arina Sabalenka (Belorusija) – Marketa Vondrušova (Češka), Džesika Pegula (SAD) – Barbora Krejčikova (Češka) i Naomi Osaka (Japan) – Karolina Muhova (Češka).

Titulu na US Openu brani Sabalenka, koja je prošle godine u finalu pobedila Pegulu 7:5, 7:5.

Zajecaronline/tanjug/N.B

