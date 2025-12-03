TELEKOM DONOSI DIVNE VESTI: Otključani kanali tokom novogodišnjih praznika!

Telekom Srbiej je danas saopštio da je pred kraj godine pripremio kao poklon širok izbor dodatnih televizijskih kanala i bogatog sadržaja iz “Video kluba”, potpuno otključanih i dostupnih do 15. januara 2026. godine.

“Ove zime korisnici mogu da uživaju u premium zabavi, jer su svima otključani HBO paketi, sa najtraženijim serijama, filmskim hitovima, komedijama, dramama i dokumentarcima koji će obeležiti zimske dane pred nama”, istaknuto je u saopštenju.

Iz Telekoma Srbija su najavili da će ljubitelji dokumentarnog programa moći od 15. decembra pratiti sadržaje i na Nešnel džografik (National Geographic) i Maj bejbi tivi (My Baby TV).

Kako je navedeno, fanovi domaće serije “Krunska 11“ mogu uživati nove epizode na Superstar TV, dok je tu i “bogata ponuda ‘Video kluba’, ispunjena najpopularnijim filmskim ostvarenjima, serijama i drugim atraktivnim sadržajima za celu porodicu”.

Iz Telekoma Srbije su saopštili da “praznična sezona i ove godine stiže ranije za sve televizijske korisnike Telekom Srbija servisa – Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus”.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

