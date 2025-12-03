TELEKOM DONOSI DIVNE VESTI: Otključani kanali tokom novogodišnjih praznika!
Telekom Srbiej je danas saopštio da je pred kraj godine pripremio kao poklon širok izbor dodatnih televizijskih kanala i bogatog sadržaja iz “Video kluba”, potpuno otključanih i dostupnih do 15. januara 2026. godine.
“Ove zime korisnici mogu da uživaju u premium zabavi, jer su svima otključani HBO paketi, sa najtraženijim serijama, filmskim hitovima, komedijama, dramama i dokumentarcima koji će obeležiti zimske dane pred nama”, istaknuto je u saopštenju.
Iz Telekoma Srbija su najavili da će ljubitelji dokumentarnog programa moći od 15. decembra pratiti sadržaje i na Nešnel džografik (National Geographic) i Maj bejbi tivi (My Baby TV).
Kako je navedeno, fanovi domaće serije “Krunska 11“ mogu uživati nove epizode na Superstar TV, dok je tu i “bogata ponuda ‘Video kluba’, ispunjena najpopularnijim filmskim ostvarenjima, serijama i drugim atraktivnim sadržajima za celu porodicu”.
Iz Telekoma Srbije su saopštili da “praznična sezona i ove godine stiže ranije za sve televizijske korisnike Telekom Srbija servisa – Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus”.
Zajecaronline/Tanjug/N.B.
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
