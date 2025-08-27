Tejlor Svift i Trevis Kelsi vereni – objava oduševila milione!

Američka pevačica Tejlor Svift i igrač Kanzas Siti Čifsa, Trevis Kelsi objavili su danas veridbu u zajedničkoj objavi na društvenim mrežama, koja je za pola sata lajkovana više od 1,7 miliona puta.

“Vaš profesor engleskog jezika i vaš profesor fizičkog se venčavaju”, naveli su Svift i Kelsi u objavi na Instagramu, uz fotografiju na kojoj se vidi kako se drže za ruke, pri čemu je verenički prsten u prvom planu.

Oni su započeli svoju vezu 2023. godine, nakon što je trostruki osvajač Superboula u svom podkastu rekao da je pokušao, ali da nije uspeo da upozna pevačicu na njenom koncertu u Kanzas Sitiju, prenosi Skaj njuz.

Kelsi je u izjavi za američke medije nakon toga rekao da je “definitivno bilo ljudi koje je (Svift) poznavala” i koji su joj preneli taj njegov komentar, kao i da je “imao sreće” da je njegov komentar naterao da ga pop zvezda kontaktira.

Glasine da je par u vezi su s proširile nakon što je Svift viđena na nekoliko utakmica Čifsa, a na svom sedmom pojavljivanju na tribinama dovela je i svog oca, Skota Kingslija Svifta, navodi Skaj njuz.

