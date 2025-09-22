Izdvajamo Sport Vesti

Tejlor Fric pobedio Zvereva!

22.09.2025.
Taylor Fritz foto: (AP Photo/Jeff Chiu)

Tejlor Fric pobedio Zvereva!

Tim sveta osvojio je teniski Lejver kup, pošto je u San Francisku savladao Tim Evrope ukupnim rezultatom 15:9.

Pobedu Timu sveta doneo je Amerikanac Tejlor Fric, koji je danas nadigrao Nemca Aleksandra Zvereva 6:3, 7:6 (7:4).

Prethodno je tri poena Timu Evropa doneo Španac Karlos Alkaraz. Španski teniser je pobedio Argentinca Fransiska Serundola, koji je predstavljao Tim sveta, rezultatom 6:2, 6:1.

Australijanac Aleks de Minor je poslednjeg dana takmičenja savladao Čeha Jakuba Menšika 6:3, 6:4, dok su Karlos Alkaraz i Kasper Rud u dublu nadigrali Aleksa Mikelsena i Rajlija Opelku 7:6 (7:4), 6:1.

Naredno izdanje Lejver kupa biće održano od 25. do 27. septembra 2026. godine u Londonu.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar